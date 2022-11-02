旭輝停還境外債曾瀉28%

旭輝控股（884）開市前公布，暫停支付境外融資安排項下所有應付的本金和利息。公司現時境外債務總額，包括銀行貸款、優先票據和可換股債券約68.5億美元（約534.3億港元），暫停支付的款項即到期未付的本金和利息總額約4.14億美元（約32.3億港元）。旭輝股價曾瀉近28%，低見0.375元，收市仍跌25%，報0.39元。



旭輝表示，10月至今無法與月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人，達成既可以讓集團補救延遲還款問題，又能維護公司最佳利益以顧全公司所有持份者利益的協議。因此旭輝「遺憾終止與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論」，並已暫停支付集團境外融資安排項下所有應付本金和利息。

無法與債權人達成協議



旭輝指，暫停支付可能導致集團部份債權人根據其融資的相關條款，要求提前兌付及/或採取其他行動。