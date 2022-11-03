8號波港股提早收市 恒指兩日急漲1140點

隔晚美股下跌，恒指跟隨外圍輕微低開後，市場憧憬內地防疫政策放寬，加上昨日召開國際金融峰會沖喜，港股延續反彈趨勢，天文台下午1時40分發出8號風球，港股提早於下午1時55分收市，恒指收升371點報15827點，連升兩日共漲1140點；成交金額1060億元。



醫藥股全線向上，康希諾生物（6185）在江蘇13個城市開展吸入式新冠疫苗，股價急升63.4%，收報141元；君實生物（1877）揚12.7%，收報36.05元；復星醫藥（2196）漲10.7%，收報23.85元 ；石藥（1093）揚13.9%，收報10.02元。

康希諾狂飆63%



憧憬內地防疫政策放寬，內需股繼續造好，海底撈（6862）急漲8.6%，收報14.32元；華潤啤酒（291）上升7.5%，收報43.85元；李寧（2331）揚6.3%，收報47.25元；安踏體育（2020）亦升4.6%，收報76.8元。



龍湖（960）昨日宣佈償還2023年到期的部份銀團貸款，該股收報12.86元，大漲18.9%。其他內房股造好，碧桂園（2007）勁升13.33%，收報1.19元；同系碧桂園服務（6098）亦急漲12.2%，收報8.2元。



科網股維持升勢，網易（9999）上揚5.7%，收報97.5元；美團（3690）急漲5.1%，收報146.7元；京東（9618）揚2.7%，收報161.6元；阿里巴巴（9988）升1.97%，收報67.4元；騰訊（700）上揚1.4%，收報230.6元。

分析料短期上望16100



金利豐證券研究部執行董事黃德几指出，市場認為聯儲局將加息0.75厘機會較大，以及市場憧憬12月議息會議可能會放慢加息步伐，加上香港金融峰會，香港在慢慢向世界開放，如果未來可以放寬防疫政策至「0+0」，相信股市會有更大反彈。他認為，港股短線仍有反彈空間，短期可上望至16100點遇阻。