疫情受控帶動復甦 中生上季收入增21%

中國生物製藥（1177）公佈截至2022年9月底止營運數據，第三季收入按年增長約21.3%，至74.7億元（人民幣，下同），首三季收入則增長約10.5%，至226.7億元。集團表示，隨着中國疫情形勢受控和正常生產生活秩序恢復、消費醫療和院內診療流量顯著復甦，該集團及時抓住機遇，加快推進研發、生產和銷售進度，帶動第三季業績快速恢復。

望創新藥明年收入破百億



中生製藥表示，集團已從營銷體系、生產成本控制等多方面進行系統佈局應對國家集採的常態化，並已對穩定收入和利潤增長發揮積極作用，未來中生將在繼續做好傳統公立醫院銷售的基礎上，加大對新營銷管道、新營銷手段資源投入，逐步擴大新營銷管道收益佔比。



中生製藥又稱，創新已經成為集團業績增長的重要驅動力，創新藥收入佔比預計於2022年達24%，預期創新藥收入將在2023年突破100億元人民幣大關，並力爭於2030年收入突破1000億元目標。