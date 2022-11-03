傳邵偉信因升任CEO無期離滙控

滙豐控股（005）上月公布，任職近4年的財務總監邵偉信（Ewen Stevenson，見圖）將於今年底離職。據《華爾街日報》引述消息人士報道指，邵偉信離職是由於未能爭取短期內升任行政總裁。



邵偉信近月通知董事會希望升任行政總裁，並且希望能在短期內獲得晉升，但董事會拒絕提供時間表，亦不願意保證邵偉信會獲得晉升，因行政總裁祈耀年曾表示計劃再留任數年。



滙控日前公布，邵偉信將於12月31日退任集團財務總監及執行董事，並於2023年4月離開滙豐，職務將由環球銀行及資本市場聯席主管艾橋智（Georges Elhedery）接任，明年1月1日起生效。