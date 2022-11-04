儲局加息0.75厘未見頂 港股隨外圍急挫487點

聯儲局加息0.75厘符合市場預期，惟主席鮑威爾表明未來將繼續加息，隔晚美股重挫，港股亦跟隨外圍低開349點，其後跌幅一度收窄，見15623點，惟不久後再度向下，低見15301點，最終以接近全日低位，報15339點，跌487點，大市成交金額縮減至986億元。



周三急升的醫藥股昨日大幅回吐，康希諾（6185）預期吸入式新冠疫苗不會為公司業績帶來大幅增長，該股周三飆升逾60%，昨日重挫34.8%，收報92元；君實生物（1877）挫19.1%，收報29.15元；石藥（1093）跌9.68%，收報9.05元，為表現最差藍籌股；中生製藥（1177）跌7.7%，收報4.05元；復星醫藥（2196）瀉5.2%，收報22.6元。

康希諾急回35%



內房股向下，華潤置地（1109）跌4.8%，收報24.85元；周三飆升19%的龍湖（960）瀉8.2%，收報11.8元；雅居樂（3383）挫5.6%，報1.52元；萬科（2202）跌4.1%，報10.22元。



電力股逆市上揚，中國電力（2380）揚5.9%，收報2.51元；華潤電力（836）升5.3%，收報12元；龍源電力（916）漲2.3%，收報8.9元；華電國際電力 （1071）升2.2%，報2.35元。



銀行股方面，恒生銀行（011）上調最優惠利率0.25厘，該股跌1.3%，收報110元；滙豐亦加0.25厘，滙控（005）跌2.7%，收報40.3元；渣打（2888）挫2.5%，收報46.8元。

專家料後市續向下



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，早前恒指由低位反彈逾1200點，加上聯儲局官員放鷹，市場情緒負面，導致昨日港股回吐壓力較大。他認為，早前港股反彈為市場帶來一點信心，但目前氣氛仍然低迷，並且無利好消息刺激恒指向上，相信未來恒指向下機會較大，料短期港股上望15800點有阻力，下試14600點見支持。