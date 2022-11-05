科網領漲恒指飆821點越萬六關

市傳美國審計官員提前完成對中資公司首輪現場審計工作，刺激大市造好。恒指昨日高開103點後升幅逐漸擴大，並重上16000點關口，高見16513點，升1174點。尾市升幅收窄，恒指全日升821點，收報16161點，為近兩周以來收市首次收復16000點關。



國指收5482點，升312點；科指升228點，收報3264點。大市成交額1886億元。以一周計，恒指累升1298點；國指累升454點；科指累升442點。本周累計表現最好藍籌股首五位，包括碧桂園服務（6098）累升30.1%，金沙中國（1928）累升28.8%，美團（3690）、吉利汽車（175）及蒙牛（2319）均升逾20%。

美提前完成中概股首輪審計



彭博指美國審計員提前完成對中資公司首輪現場審計工作，本港上市科網股及相關中概股急升，其中多數科網股升逾10%，阿里巴巴（9988）曾升逾20%，最終收報69.9元，升近11%，該股帶動恒指升111點；騰訊（700）升7.8%，收報238.6元；美團（3690）升5.7%，收報149.5元；嗶哩嗶哩（9626）急升17.2%，收報85元；快手（1024）揚近16%，收報41.9元；京東（9618）漲12.5%，收報171.6元。相關中概股如攜程（9961）漲近12%，收報223.2元；百勝中國（9987）升6.1%，至396元；蔚來（9866）急升20%，收報88.1元。



內房股亦扭轉前日跌勢，龍湖（960）上升8.3%，收報12.78元；中海外（688）亦揚8.7%，收報15.98元；潤地（1109）急漲9.3%，收報27.15元；碧桂園（2007）則升9.5%，收報1.27元；碧服（6098）更大漲15.4%，收報9.6元，為表現最好藍籌股。



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場已逐漸消化及反映11月美國加息的消息，加上港股反彈幅度大，預料恒指短期內圍繞16000點上落。