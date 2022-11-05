巴菲特再沽比亞迪套5.6億

比亞迪（1211）再遭「股神」巴菲特減持，據聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡，於周二以每股平均價169.8657元，減持329.7萬股，套現約5.6億元。減持後，其於比亞迪的持股量由18.22%降至17.92%，持貨約1.97億股，以昨日收市價計，市值388億元。由於其沽貨後持股變幅跨越整數百分比，再度觸發披露規定。比亞迪昨日收報197元，升5.1%，較巴郡周二平均減持價高16%，巴郡套現少收近9000萬元。

持股降至17.92%



巴郡今年7月突把持有的比亞迪H股轉倉至花旗銀行，隨即開始秘密減持，翌月底因持股量下降跨越百分率整數，按例需要披露，才令其減持行動曝光。巴郡對上一次申報減持比亞迪為9月1日，當時以每股平均價262.7243元，減持171.6萬股，套現約4.51億元，減持後持股18.87%。巴郡在9月2日至11月1日期間，累計出售1037.5萬股比亞迪。以巴郡周二平均沽貨價每股169.8657元計，料共套現17.6億元。