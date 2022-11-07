觀望內地鬆綁 短期反覆向上 外圍向好刺激 港股有望高開

中港股市近日受惠多項利好消息刺激，加上美國上周公佈非農職位增長勝預期，惟失業率高於預期，令市場憧憬聯儲局或放慢加息步伐。證券業界人士預計，港股短期仍會較波動，並要視乎內地防疫措施會否放鬆，預料有機會上試16500點水平。



港股上周隨外圍回升，全周累計大漲1298點，收報16161點。上周五夜期繼續衝上，收報16466點，高水305點；ADR港股比例指數報16502點，較上周五收市高341點，預示港股今日有望高開。

ADR夜期齊高逾300點



光銀國際董事總經理林樵基表示，相信大市短期仍會較波動，由於上周內地表明動態清零會持續，港股今日表現或會有所回吐，但另一方面市場仍有較多利好消息，包括有傳美國審計官員提前完成對中資公司首輪審計工作等，相信市場好壞消息參半。不過港股上周顯著回升，短期或會回調，但近期較多內地資金流入新經濟股等板塊，預計港股走勢有望反覆向上。



另外，凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑表示，美股上周五造好，按黑期走勢，料恒指今日將輕微高開，相信未來要視乎內地防疫措施會否放鬆，技術上預計短期港股關鍵位為20天線（15984），若未來一段時間能夠守住20天線，大市反彈勢頭則未完結，或有機會升至16500點；相反若大市失守20天線，或反映過去幾日升幅僅為夾淡倉所致，向下支持位為10天線（15343）水平。



澳門早前再現本土確診個案，惟當局公佈第二輪全民核檢結果均呈陰性。溫傑表示，相信有關消息屬中性，料濠賭股今日表現會跟隨大市走勢，不過中長線仍要視乎內地政策，以及博彩收入表現等因素而定。林樵基認為，相信有關消息必定令濠賭股有炒作，正面消息能夠吸引內地旅客訪澳，但未來表現仍要視乎疫情而定，市場估計內地疫情有望逐步受控及放鬆，料對濠賭股帶來正面影響，相信投資者可於低位逐步吸納。



展望本周，內地及美國將分別於周三、周四公佈10月CPI表現，周五將公佈本港第三季GDP數據，另外內地外儲、進出口等數據亦將陸續出爐。

傳子不語獲超額認購



另外據市場消息指，子不語（2420）國際配售（不含基石部份）獲得多倍認購，公開發售部份獲得接近2倍認購，該公司將於周五（11日）上市。