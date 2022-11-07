祈耀年料低息時代終結 高息遏通脹或持續數年

滙控（005）行政總裁祈耀年指，過去12年利率異常低企，並非一個正常環境，現時全球在疫情陰霾走出，利率亦宜開始上升，從美債孳息曲線來看，估計利率將會橫行幾年，又認為全球未來須把利率由0厘重新調整到2至3厘一個較正常範圍。



對於會否擔心中共二十大後的中國政策，他稱對國家主席習近平作出兩大重要聲明感到鼓舞，包括重新確認一國兩制的承諾，以及香港是中國唯一的國際金融中心，這與在香港回歸25周年時所作聲明一致，對國際商界而言意義重大。

對習確立港地位感鼓舞



經過多次加息後，美國聯邦基金利率目標範圍已調高至3.75至4厘。祈耀年接受訪問時表示，回望過去12年利率異常低企，大部份時間都是零息或近乎零息，這並非一個正常環境，但亦是必須，因要先後面對全球金融危機及疫情帶來的挑戰。他又指，現時全球從挑戰中走出來，利率亦宜開始上升，但目前步伐較預期快，主因全球通脹急速上升，認為是疫情下供應鏈被打亂的結果。



他指，從美國國債孳息曲線來看，或可預期利率會在該水平橫行幾年，相信加息有助遏通脹，當通脹受控，利率便將掉頭向下，並可能會回到較正常水平。他指，歷史上正常利率水平處於2至3厘，故認為全球日後須把利率由0厘調整到該正常範圍，既有助控制通脹，亦容許經濟發展，目前大家正處於異常低息情況轉變過來的過渡性階段。他預期，在通脹壓力仍存下，利率將有一段時間超出2至3厘範圍。

港撤限或仍需一年復甦



他強調香港的防疫政策屬行政事宜，但其實過去4個月香港在放寬防疫措施上已取得明顯進展，期望將來某日入境檢疫安排可由「0+3」變為「0+0」，可進一步釋放香港潛力。但他指一如其他經濟體，當解除防疫限制後，相信香港經濟同樣需要一段時間才能全面反彈，通常在重開12個月後，經濟才會強勁反彈，料明年香港經濟將有正面增長。