GOGOX擬推自動送貨機械人

近年不少物流公司相繼引入智能機械人提供更快速服務，本地貨運物流平台GOGOX（2246）聯席創辦人關俊文接受訪問時表示，計劃與本港機械人初創公司Rice Robotics聯手推出自動送貨機械人項目，將機械人融入「最後一哩路」送遞。他透露，該項目擬最快3個月內於一些香港大型屋邨、甲級寫字樓、園區等地首先進行場景試驗，同時首階段不設立項目覆蓋地區目標。



關俊文稱，項目試驗主要是送貨司機將貨物送至目的地區域放置的機械人中，再由機械人完成「最後一哩路」送貨上門，客戶憑收貨二維碼，就可以打開機械人收取貨物。他相信將機械人運用於物流中，可令整個運送過程變得智能化、降低成本以及提高效率。

望節省司機3成時間



他舉例說，假設公司司機平均一日要送貨到20至30個地點，若每個地點可節省5至10分鐘，一日最少可節省司機2至3成時間。他又指，配送機械人的體積適應香港實地較狹窄的環境，只能配送一般體積貨物，但預期GOGOX每日約7至8成貨物可透過用機械人配送。