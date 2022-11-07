GOGOX擬推自動送貨機械人

關俊文稱，項目試驗主要是送貨司機將貨物送至目的地區域放置的機械人中，再由機械人完成「最後一哩路」送貨上門，客戶憑收貨二維碼，就可以打開機械人收取貨物。他相信將機械人運用於物流中，可令整個運送過程變得智能化、降低成本以及提高效率。
望節省司機3成時間
他舉例說，假設公司司機平均一日要送貨到20至30個地點，若每個地點可節省5至10分鐘，一日最少可節省司機2至3成時間。他又指，配送機械人的體積適應香港實地較狹窄的環境，只能配送一般體積貨物，但預期GOGOX每日約7至8成貨物可透過用機械人配送。
騙徒手法百變，防不勝防。有不法份子覷準社交平台上的尋找失物專頁，扮好心聯絡失主，致電訛稱拾到其失物，要求先轉帳數百元車馬費送還，失主不防，付款後騙徒即失聯，才知被騙。有苦主不甘被騙，成立群組討論事件，...
2022-11-07
加拿大政府上周以國家安全為由，下令三間中國公司退出當地的關鍵礦物行業，包括中礦資源的香港子公司中礦稀有金屬資源、盛新鋰能的香港子公司盛澤鋰業，以及成都的藏格礦業投資。加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛表...
2022-11-07
美國中期選舉將於周二舉行，同屬民主黨的總統拜登連同前總統奧巴馬，把握最後機會於周末到賓夕法尼亞州拉票。共和黨籍的前總統特朗普也同時在賓州出席造勢，顯示這個搖擺州份將是選戰關鍵。人們對通脹的憤怒以及經濟...
2022-11-07
踏入11月新盤一浪接一浪，其中紅磡必嘉坊．迎匯截至昨晚7時半，過去兩日暫收約210票，超額認購約2.75倍。長沙灣連方I自上周五（4日）開放示範單位以來，昨晚6時前已錄得逾千人次參觀，市場消息指發展商...
2022-11-07
中港股市近日受惠多項利好消息刺激，加上美國上周公佈非農職位增長勝預期，惟失業率高於預期，令市場憧憬聯儲局或放慢加息步伐。證券業界人士預計，港股短期仍會較波動，並要視乎內地防疫措施會否放鬆，預料有機會上...
2022-11-07
皇家馬德里中場費達歷高華維迪傷瘉復出後，兩仗都有士哥或助攻，被前英格蘭國腳祖高爾讚揚為當今最佳中場之一。今晚隨皇馬作客勢痛宰華歷簡奴，於世界盃展開前穩坐西甲一哥寶座，讓球主客和讓一球「客勝」二點四二倍...
2022-11-07
泰國F4（Bright、Win、Dew、Nani）憑泰版《流星花園》爆紅，前晚在吉隆坡展開亞洲巡迴見面會，3,000張門票迅速搶購一空，場面熱鬧又哄動。在問答環節中，被問若不做演員、會做甚麼工作時，B...
2022-11-07
世事瞬息萬變，我們控制不到人生的旅途會出現怎樣的狀況，但是我們可以選擇用怎樣的心態去面對。富通保險於第四季向大眾呈獻【大加開心Power Up】，連環注入開心正能量，一起笑著過每一天！富通保險保單持有...
2022-11-07
昨日重頭戲肉是三級賽的婦女銀袋賽，結果由羅廄「發財先鋒」奪標，馬房另贏「添濼意」起孖，而前駒騎者蘇兆輝另贏東廄「勇敢夢想」，以及伍廄「興高采烈」和「錶之科學」，可惜騎師王仍不敵潘頓，對方勝出偉廄「醒目...
2022-11-07