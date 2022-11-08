科網內房股齊發力 恒指低開高收434點

上周五美股連跌四日後反彈，中概股飆升。中國衛生部門官員周六重申堅持動態清零「不動搖」，內地昨日公佈上月進出口數據雖遜預期，仍無礙港股繼續反彈。恒指低開129點，曾跌180點，低見15980點，隨後買盤湧入，大市掉頭回升，最多升660點見16821點，全日升434點，報16595點，大市成交額1485億元。



工信部批覆建國家虛擬現實創新中心，推動全產業鏈發展，帶動科網股上升。嗶哩嗶哩（9626）宣佈調整遊戲業務架構，由行政總裁陳睿親自管理，股價漲9.3%，報92.9元；快手（1024）漲8.2%，報45.35元。騰訊（700）升2.9%，收報245.4元。

利好消息刺激 商湯飆35%



晶片股華虹半導體（1347）A股發行申請獲受理，集資180億元人民幣，股價急升16.9%，收報23元。手機股舜宇（2382）升11%，報87.65元。



商湯（020）暴漲35.3%，收報1.8元。據悉，近期行業持續迎來政策紅利，國家發展改革委發表意見指出，支持民營企業承擔國家重大科技戰略任務，鼓勵平台企業加快人工智能、雲計算、區塊鏈、操作系統、處理器等領域重點項目建設。



內房股走高，旭輝控股（884）漲15.8%，收0.55元；時代中國控股（1233）漲逾16.4%，收報0.64元；碧桂園（2007）飆11%，收報1.41元，為表現最好藍籌。



龍光（3380）午後突然停牌，並未透露原因，停牌前升11.2%，報0.495元。據內媒引述消息人士報道，龍光正推進境內債務全面重組展期，已於11月3日向機構投資人提交一份重組方案。若該方案獲准通過，將是首個房企境內債重組案例。

分析：大市短線表現樂觀



紅蟻資本投資經理李澤銘表示，整體市場憧憬內地防疫政策轉變，港股短線表現樂觀，但因為港股早前跌幅顯著，使市場反彈節奏加快。他又指，短期內恒指料在15800至17200點區間波動，後市或反彈至17200點見頂。