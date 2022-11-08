心泰醫療暗盤每手賺900元

將於今日掛牌的內地心臟病醫療機械提供商心泰醫療（2291），在暗盤市場全線向好，其中於耀才暗盤表現最佳，收升3.1%，報30.05元，每手賺900元：於富途暗盤收報29.8元，升2.2%，每手賺650元；於輝立暗盤則收報29.25元，升0.34%，每手賺100元。



該股公佈招股結果，以每股29.15元定價，為招股價29.15至31.45元下限。於香港公開發售部份錄得668人認購，超額認購1.11倍，國際發售部份超額認購0.38倍，一手中籤率100%，集資約5.67億元，股份將於今日在主板掛牌。

一手中籤率100%



據招股文件顯示，集團擬把所得款項約50.7%將用於為研發活動提供資金；24.3%用於銷售及營銷活動；5%用於提升產能及加強製造能力；10%用於為潛在的戰略投資及收購提供資金；10%作營運資金及一般公司用途。