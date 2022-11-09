港股回軟反覆向下 恒指隨A股跌38點

美股在第一個冬令時間交易日反覆向上，恒指高開44點後，曾升123點，報16719點見全日高位，惟市場憧憬內地相關防疫政策放緩落空，加上市場無利好消息刺激，港股隨A股掉頭回落，最多跌166點，見16429點全日低位，最終收報16557點，跌38點，成交金額1047億元。



焦點股份方面，騰訊（700）微升0.16%，報245.8元；京東（9618）微漲0.67%，報178.2元；阿里巴巴（9988）挫3.7%，報67.1元，為表現最差的藍籌股。

阿里挫3.7%藍籌最差



另一方面，聯想集團（992）微升0.79%，報6.39元；百勝中國（9987）跌2.05%，報391.2元；此外，連升2日的商湯（020）隨大市掉頭回落，跌2.78%，收報1.75元。



近日內房股龍光（3380）突接獲清盤呈請，股價復牌跌15.2%，收報0.42元；其餘內房股個別發展，旭輝（884）升1.81%，收報0.56元；碧桂園（2007）漲2.13%，收報1.44元；中海外（688）跌1.21%，收報16.28元；華潤置地（1109）跌1.79%，收報27.45元；龍湖（960）微跌0.59%，收報13.4元。



Tesla中國再推限時提車保險補貼方案，觸發相關中國電動車股下跌，蔚來（9866）跌8.97%，收報85.25元；理想（2015）挫6.42%，收報69.95元；小鵬（9868）瀉5.03%，收報31.15元；比亞迪（1211）下滑1.21%，收報196.1元。

分析料16000關有支持



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，恒指經歷連續幾天上漲後，昨日見小幅回調。他認為，小幅回調沒有影響反彈的勢頭，大市成交額逾千億元，加上市場氣氛相對之前有改善，消息面上無較差消息，同時出現一些黃金交叉信號，因此短期港股反彈勢頭料會繼續。他預期短期上望50天線（17470）遇阻，下試16000點有支持。