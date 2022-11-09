農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富

2022胡潤百富榜昨日發佈，農夫山泉（9633）68歲創辦人鍾睒睒以4550億元（人民幣，下同）的財富再度蟬聯中國首富，財富按年增長650億元，創逾20年來中國首富財富最高紀錄，第二及第三分別是字節跳動CEO張一鳴和寧德時代創辦人曾毓群。



香港首富李嘉誠則超越騰訊（700）的馬化騰排行第四，主因馬化騰財富大減32%至2150億元，排名下降一位至第五；李嘉誠家族淨增2%至2200億元，亦是前10名中3名實現財富淨增長之一；其子電訊盈科（008）主席李澤楷財富則大增62%至615億元，排名第64。

李嘉誠超馬化騰排第四



此外，「四叔」李兆基財富縮減15%至1450億元，排名第14；新世界（017）鄭家純家族財富減10%，排名第18；緊隨其後的是「李錦記」創始人李文達遺孀李蔡美靈家族財富升13%至1350億元，排名升14位。