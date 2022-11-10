科網汽車股拖低大市 恒指隨A股回吐198點

港股昨日續弱，恒指輕微低開4點後反覆向下，加上內地A股偏軟，在科網及汽車股拖累大市下，恒指最多跌344點，報16213點，最終收報16358點，跌198點；國指收報5534點，跌67點；科指跌63點，收報3280點，大市成交金額1112億元。



科網股拖低大市，美團（3690）跌3.02%，收報144.3元；嗶哩嗶哩（9626）下滑5.27%，收報85.35元；京東集團（9618）跌3.43%，收報172.1元；騰訊（700）挫3.66%，收報236.8元；阿里巴巴（9988）挫1.64%，收報66元；百度（9888）跌4.07%，收報80.25元。

吉利挫6%藍籌最差



內地乘聯會公佈10月汽車銷售數據，10月乘用車銷售按月跌4.4%；新能源乘用車銷售按月下跌9%，汽車股受壓。吉利（175）挫6.01%，收報10.32元，為表現最差藍籌股；比亞迪（1211）下滑4.64%，收報187元；小鵬（9868）挫6.9%，收報29元；蔚來（9866）下滑4.93%，收報81.05元；理想（2015）下降1.36%，收報69元。



金價重回1700美元關，黃金股逆市造好，紫金礦業（2899）揚2.91%，收報9.19元；山東黃金（1787）漲3.77%，收報13.76元；招金礦業（1818）彈高4.05%，收報7.96元；中國黃金國際（2099）升3.65%，收報21.3元；中國白銀（815）升7.14%，收報0.3元。



華盛證券分析師聶振邦表示，港股昨日向下由多個因素所致，包括內地PPI數據按年由升轉降，北水近期已連續24日淨流入，但現時卻見回流，市場憂慮港股後市或乏北水支持，以及大市成交金額亦見回落。

分析料或下試15500



聶振邦續指，港股後市須關注美國中期選舉結果，因可能涉及美國對華政策，預期恒指短期將圍繞20天線約15900點上落，若失守該水平或下試15500點。