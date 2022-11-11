Tesla累電動車股捱沽 恒指續跌277點成交縮

美國中期選舉形勢膠着，加上幣圈動盪，美股隔晚急挫。恒指隨外圍低開220點後愈跌愈有，一度失守16000點關，低見15945點，跌413點，午後跌幅收窄，收報16081點，跌277點，成交金額縮減至921億元。Tesla捱沽拖累電動車股受壓，其中蔚來（9866）瀉逾13%。



美國電動車股Tesla遭行政總裁馬斯克（Elon Musk）連續3日減持，套現至少39.5億美元（約308億港元），拖累電動車股受壓。蔚來下滑13.2%，為表現最差科指成份股；小鵬（9868）挫9.48%；理想（2015）插6.88%；比亞迪（1211）下滑4.81%。吉利汽車（175）遭中金下調目標價，股價挫5.62%，為表現最差藍籌股。

領展績後逆市升2.3%



外電引述美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）成員Duane DesParte指，即使檢查員並非身在香港，中概股審計工作仍會繼續，中概股受壓。阿里巴巴（9988）下滑4.55%；騰訊（700）跌2.28%；美團（3690）跌1.66%；京東（9618）插3.66%。



另外，領展（823）績後雖遭多間大行下調目標價，但股價逆市漲2.31%，收報50.95元，為表現最好藍籌股；瑞聲科技（2018）第三季純利升27.5%，至2.34億元；營業額升26.5%，至53.73億元，該股績後逆市揚4.57%，收報17.4元。



另一方面，內地跨境電商子不語（2420）將於今日掛牌，其於暗盤表現向好，其中於富途暗盤收升8.4%，報8.52元，每手帳面賺330元。該股以招股價下限7.86元定價，香港公開發售部分超購約0.91倍，國際發售部分則超購約0.56倍，一手中籤率50.16%，抽2手穩中1手。

子不語暗盤賺330元



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，港股受外圍拖累，加上近期已累積一定升幅，故於昨日回吐調整。他續指，目前暫缺利好消息，料短線上望16800點有阻力，15800點料有支持。