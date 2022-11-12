遭剔出MSCI 九倉逆市插14%

明晟公司MSCI公佈旗下中期指數審核變更結果，MSCI中國指數新增36隻股份，並同時剔出34隻股份。其中，九龍倉（004）遭剔出MSCI中國指數，昨日股價一度逆市暴挫逾25%，低見20.1元，收市跌幅收窄至14.3%，報23.1元。



此次的MSCI中國指數新納入36隻中國股票，其中包括周大福（1929）、中國中免（1880）及上海復旦（1385），其中周大福由香港指數改入中國指數，調整將於11月30日收盤後正式生效。

新納入中免周大福上海復旦



該指數同時剔出包括九倉等34隻股份，當中旭輝（884）、合生創展（754）及新城發展（1030）等多隻內房股，將會轉入中國小型股指數。



其他本港地產股未受影響跟隨大市造好，新世界發展（017）急升12.2%，收報18.78元；新鴻基地產（016）上揚4.1%，收報89.4元；長實集團（1113）升3.7%，收報47.2元；恒基地產（012）升7.2%，收報23.1元；信和置業（083）升4.9%，收報9.38元。至於九倉同系九龍倉置業（1997）亦上漲7.2%，報35.9元。

內房造好 碧桂園急漲35%



內房股方面，龍湖（960）發債200億元獲批，加上房企融資利好政策持續，刺激內房股走高，該股急升29.1%，收報18.2元；碧桂園漲34.9%，收報2.24元，為表現最佳藍籌股；同系碧桂園服務（6098）升20.92%，收報13.18元；中海外（688）升11.8%，收報18.4元；華潤置地（1109）升9.5%，收報30.5元；旭輝飆升72.22%，收報1.24元。



另一方面，內銀及內險股亦見向好，招商銀行（3968）急升近14%，收報33.45元；中國平安（2318）亦升13.5%，收報39.45元；中國人壽（2628）升7.1%，收報10.16元；工商銀行（1398）及建設銀行（939）則齊升逾4%，分別收報3.73元及4.59元。