按證調高定按息率0.25厘



香港按揭證券公司公佈，再上調定息按揭計劃息率0.25厘，最新的10年、15年及20年期的定按息將分別為4.25厘、4.4厘及4.55厘，適用於11月15日（下周二）起的定按申請。是次為按證今年第8度上調定按息。

今年內第8度上調

以500萬元平均按揭貸款額、還款期25年為例，若以最新11月份定按計劃的利率計算，10年期、15年期及20年期的每月供款分別為27087元、27509元及27934元，較未加定按息時的每月供款分別多增695元、701元及707元，加幅為2.6%。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，隨著美國年內連續6次加息，累加3.75厘，本港多間銀行亦已跟隨加息，年內兩度上調最優惠利率（P），共加0.375厘。按證因應市場環境及資金成本壓力增加等情況下，再次上調定按息。由於定按息較市面上一般H按及P按高出1厘多，故吸引力較低。但申請人毋須符合壓力測試要求，入場門檻較低，相信仍可吸引一些此前選用發展商按揭並考慮轉按到銀行的人士。



中原按揭董事總經理王美鳳指出，在計算上定按申請人雖可免壓測，但仍需符合供款佔入息比率不超於50%的準則。目前定按對比市場H按或P按已沒有基於免壓測的優勢。