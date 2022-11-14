內地放寬疫控 夜期延續升勢 市場氣氛好轉 恒指或高開

內地放寬入境隔離至「5+3」，刺激港股上周五急彈逾1200點，恒指夜期延續升勢高水200點，美股三大指數亦齊收升。有分析指，港股氣氛完全扭轉，預計今日恒指會稍為高開，本周將介乎17000至18000點水平上落。另外，本周焦點為騰訊（700）、阿里巴巴（9988）等大型科企陸續公佈季度業績。



美國消費物價指數（CPI）低於預期，加上內地放寬入境防疫措施，港股上周五收報17325點，飆升1244點，為過去一個月以來，首次收市收復萬七點關口；恒指夜期收報17552點，升192點，較上周五恒指收市高水226點。昨晚俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指見17546點，較上周五恒指高220點。美股三大指數上周五反覆靠穩，輕微收升0.1%至1.9%。



金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，在美國通脹降溫及內地放寬檢疫限制至「5+3」下，港股氣氛完全扭轉，預計今日恒指會稍為高開，17300至17500點為恒指重要支持位，本周將介乎17000至18000點上落。他提及內地實行「明緊暗鬆」的防疫政策，預期未來會慢慢「鬆綁」，對市場有正面影響，並正反映於股市中。

騰訊阿里將公佈季績



香港股票分析師協會副主席郭思治認為，港股有機會再輕微走高，因大市成交額強勁，惟之前升浪太急，加上本月恒指波幅已逾2500點，有機會回調，料17500至17800點之間有阻力。



大型科企本周陸續公佈季度業績，包括騰訊、阿里巴巴、網易（9999）、微博（9898）、京東（9618）及京東物流（2618）。上周五港股美國預託證券（ADR）較本港收市個別發展，騰訊ADR折合報261.7元，升1.3%；阿里巴巴ADR收報69.3元，跌約2%。



黃德几強調，在美匯指數見頂下，市場的看法已轉變，科網股有機會反彈，但業績是滯後數據，關鍵是市場如何解讀科網股未來前景，又指科網股主要受政策影響，但中央的監管力度已減少。郭思治認為，科網股仍處於弱勢，近期主要為技術反彈，但估值仍偏低。



本周多個經濟數據出爐，包括內地10月份零售銷售及工業生產數據、美國10月份生產者物價指數（PPI）和進出口物價數據等。

