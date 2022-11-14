中小企聯合會倡專才置業先免印花稅

本港就業市場隨著經濟活動逐步改善，各界人士對於上月特首《施政報告》提出香港要「搶人才」有不同見解。香港中小型企業聯合會副會長溫佩麟接受訪問時談及，《施政報告》並未針對人才在港置業提出有效措施，對香港引進外地企業亦沒有對應政策。他對專才來港置業需繳額外印花稅的規定，提出自己見解，建議外來專才在港置業毋須繳交額外印花稅，若該專才在香港並未住夠7年，政府方可追回未繳的印花稅，這樣不僅減低專才來港置業的成本，又可鼓勵他們延長駐港時間。



《施政報告》提出，向合資格外來人才退還在港置業的額外印花稅。外來人才如在港置業，可於居港7年並成為香港永久居民後，申請退還為首個自住物業已繳付的額外印花稅。不過，溫佩麟卻認為，可先豁免額外印花稅，若未住夠7年才追討。他續指，企業於香港經商最重要是法制、人才及稅制。目前港府推出外國來源收入豁免制度（FSIE稅制），其中免稅標準並不具體。新加坡作為香港在稅制方面的主要競爭對手，他建議政府有關部門應仿效新加坡政府，將相關免稅標準具體化，從而吸引企業落戶香港。