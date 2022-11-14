環球經濟前景未樂觀 花旗料明年樓市承壓

重返娘家接掌香港花旗銀行總經理一職兩個多月的江碧彤表示，該行今年首3季及第3季零售銀行業務收入表現平穩，冀全年有關收入和盈利亦平穩。展望明年經營環境，她坦言，息口維持高企或影響客戶理財取態，且環球經濟前景未許樂觀，整體市場指標及樓市將承壓，惟料零售銀行業務的淨利息收入到明年上半年不會有太大改變。



目前主管零售銀行業務的江碧彤表示，第3季該行這項業務的收入與去年同期相若，淨利息收入表現正面，但費用收入受壓，尤其投資產品及保險產品銷售更見困難。然而，客戶人數增長理想，首3季花旗私人客戶及Citigold客戶人數按年增加14%；第3季新資金淨額按年倍增，按季增幅更大。季內，存款按年升7%；貸款按年升5%。她相信全年貸款亦有正面增長。

息口高企或影響理財取態



她指目前所見客戶較多買入投資級別的債券及結構性產品，也有留意私募基金等另類投資，相信短期內客戶將維持這投資取向。



展望明年零售銀行的經營環境，她認為，「最難的地方是始終息口維持在一個高水平」，現時市場估計美國12月及明年2月都會繼續加息，高通脹、高息環境會左右客戶的理財取態，且大家對環球經濟看法較保守，相信整體市場指標、樓市都會有壓力，需時重拾起色，惟料明年上半年淨利息收入表現不會有太大變動。隨著利率見頂，經濟復甦，市場活動恢復，有望帶動費用收入前景轉趨審慎樂觀。



該行於2021年定下5年目標，要在2025年將香港區財富管理業務的客戶人數增長2倍、管理資產規模（AUM）倍增，她指至今目標不變。

下季擬推手機買賣債券服務



談到數碼化發展，江碧彤稱，現有逾85%零售客戶為數碼活躍客戶，並有近80%屬金融交易活躍戶。截至9月，該行數碼理財服務Citi Plus客戶總人數總人數較去年增加40%，客戶平均結餘超過15萬元，高於市場平均2萬至3萬元。該行計劃下季推手機買賣債券服務。



另外，該行第3季信用卡新增客戶按年升18%；本地零售銷售額升2%，海外零售銷售額升13% ，整體零售銷售額錄得單位數增長。