Smart Charge冀市佔率增至逾3成

由香港電訊（6823）與中電（002）合作推出、提供一站式充電方案的Smart Charge，早於2016年已成立。Smart Charge董事總經理蔡煒健預計，明年新登記電動車將佔總登記車輛的60%以上，公共充電位不足情況將愈來愈嚴重。他表示，聚焦私人充電服務的Smart Charge目前覆蓋港九新界33個大型屋苑的1萬個車位，希望未來可進一步提高市場佔有率，並會因應部份停車場狹窄環境，提供較慳位充電設備。



蔡煒健表示，2016年港府豁免電動車首次登記稅後，帶動電動車銷量大增，尤其是Tesla的銷量增長可觀。香港電訊與中電合作的Smart Charge亦乘勢成立，冀方便電動車消費者，並配合港府宣傳綠色運輸理念。香港的電動車數量由2010年全港少於100輛，急增至Smart Charge成立初期2016年的6167輛。兩年後政策轉變，本港電動車增幅趨緩，而後隨著政策轉變及電動車市場擴大，再度帶動電動車銷量增加。

不斷擴展充電服務網絡



蔡煒健指出，電動車勢必會成為主流。隨著今年Tesla在上海開設新廠，來貨量增加之外，去年開始平治、寶馬等歐洲車廠也逐漸開始將生產線轉向電動車，車款選擇增加，市場進一步擴大。由於供應鏈及電動車產能問題，本港電動車市場仍存在「有客無貨」現象，他相信如果電動車供應鏈及產能改善，增長率會再度提升。蔡煒健強調去年本港24%的新車是電動車，今年已增至40%，明年有機會增長逾60%。



目前Smart Charge在港九新界33個大型屋苑提供私人充電服務，可覆蓋量一萬個車位，公司亦在不斷擴展充電服務網絡。蔡煒健預計3年後全港電動車滲透率達15%時，私人充電服務相信將達致投資高峰期。他表示公司目標是在未來十年內，在私人充電服務服務領域達到3成以上的市場佔有率。