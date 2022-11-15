內房爆升碧桂園漲逾45% 恒指揚294點曾試18000

美股上周五造好，加上內地出台16條措施撐內房，港股昨日高開後，恒指曾上試18000關，升686點高見18011點。利好消息刺激下，內房及物管股急升，碧桂園（2007）飆逾45%，為表現最佳藍籌股。其後恒指升幅收窄，收報17619點，升294點。大市成交增至2049億元，創5個半月以來最多。



內地人行及銀保監日前頒佈支持16條內房措施，包括鼓勵金融機構提供貸款及支持開發貸款合理展期等，內房及物管股再飆升，碧桂園（2007）急彈45.5%，收報3.26元；碧桂園服務（6098）彈高26.7%，收報16.7元；華潤置地（1109）漲11.8%，收34.1報元；雅居樂（3383）揚33.9%，收報3.04元；龍湖（960）升16.5%，收報21.2元；旭輝（884）升9.7%，收報1.36元；旭輝永升（1995）飆17.8%，收報3.9元。



部份內銀股亦受惠於16條內房措施，再加上花旗發表報告指，內地政策信號亦對一些房地產開發商業務敞口較高的銀行有利，招商銀行（3968）彈高7.5%，收報35.95元；平保（2318）揚6.2%，收報41.9元；中信銀行（998）揚2.5%，收報3.24元。

受惠金融16條 內銀造好



季績放榜前夕，科網股個別發展。美團（3690）跌1.9%，收報156.5元；京東集團（9618）揚4.3%，收報200.8元；騰訊（700）升0.9%，收報260.6元；阿里巴巴（9988）升0.4%，收報71.05元；微博（9898）漲4.4%，收報109.5元。



國泰君安國際投資策略師連敬涵表示，內地出台支持內房的金融16條政策，市場憧憬內地陸續推出政策改善經濟，大市受惠於此高開逾600點。不過，由於恒指短期內升幅大，加上北水沽貨，恒指高位出現回吐調整，故大市出現高開低走。

分析：恒指17300料有支持



連敬涵續指，恒指昨日收市仍升近300點，預期後市調整幅度不大，短期內於50天線約17300點料有支持。