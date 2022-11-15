360數科通過聆訊 擬來港第二上市

在美國掛牌的中國信貸科技平台360數科通過上市聆訊，計劃來港第二上市，花旗及中金為保薦人。截至6月底止，上半年收入按年增12%，至85.03億元（人民幣，下同）；淨利潤跌25%，至21.59億元，集團歸因營銷相關開支增加。集團撇除以股份為基礎的薪酬收益後，經調整收益跌30.2%，至24.68萬元；經調整淨利潤減少25.6%，至22.48億元。期內累計向2560萬名借款人撮合約1.13億元貸款，累計獲批信用額度用戶達4130萬名。

凌雄科技入場費2648元



內地翻新IT設備經銷商凌雄科技（2436）公佈，昨日起至周四招股，發行約5325.9萬股股份，一成於香港作公開發售，集資最多4.65億元，招股價每股介乎7.6至8.74元，每手300股，一手入場費2648.42元，預計11月24日掛牌。



招股文件顯示，集團擬把所得款項淨額約45%用於改善客戶體驗，25%用於擴大我們在目標市場的客戶群及市場份額，15%用於系統升級和產品開發，5%用於加強風險管理能力，10%用作營運資金及一般企業用途。