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新火科技：逾1.4億資產被困FTX

2022-11-15 列印
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前稱火幣科技的新火科技(1611)公布，其全資附屬公司HbitLimited約有等值1810萬美元（約1.42億港元）的加密貨幣存放在加密貨幣交易所FTX，受消息影響新火科技股價急跌，一度跌逾21%，低見3.23元，收跌14.4%，報3.52元。

新火科技表示，在等值1810萬美元的加密貨幣中，約1320萬美元乃根據客戶交易要求的客戶資產，約490萬美元為HbitLimited自有資產。由於FTX的集團實體（包括FTX）已於11月11日在美國申請破產保護，因此可能無法從FTX提取上述加密貨幣資產。
財務或受重大不利影響

新火科技又透露，將委聘法律顧問向FTX查詢，並提供法律意見，集團將繼續採取措施與FTX聯絡，盡快提取加密貨幣資產。董事會預計，若事件持續未解決，集團財務表現會受重大不利影響，董事會將與核數師討論事件對財務狀況影響。
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