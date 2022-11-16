憧憬中美關係緩和 港股飆723點交投旺

科網股整體向好，阿里巴巴（9988）趁商湯（020）上周反彈沽8000萬股，套現約1.46億元，以及其關聯公司螞蟻集團整改有新進展，阿里股價急升11.05%，收報78.9元；騰訊（700）漲10.51%，收報288元；美團（3690）彈高6.33%，收報166.4元；京東集團（9618）揚8.27%，收報217.4元，4股合力推高恒指372點。
「ATMJ」合力推高372點
內地石家莊、廣州等地逐步落實調整疫情防控的二十條措施，市場憧憬內地疫後重啟，旅遊、餐飲及內需等復常概念股向好。攜程（9961）揚3.35%，收報228.4元；海底撈（6862）漲6.89%，收報17.06元；蒙牛乳業（2319）升4.54%，收報33.4元。
內地再出招撐內房，內房及物管股升勢未停，碧桂園服務（6098）彈高18.2%，收報19.74元，為表現最佳藍籌股；旭輝（884）漲5.88%，收報1.44元；旭輝永升（1995）飆26.41%，收報4.93元；傳融創中國（1918）子公司融創房地產正準備對其境內的約154億元人民幣債券進行整體重組，融創服務（1516）飆升37.05%，收報3.07元。碧桂園（2007）折讓約18%配售14.63億股新股，集資約39.2億元，拖累股價曾瀉14.72%，低見2.78元，收市僅跌1.84%，報3.2元。
碧服急升18%藍籌最佳
華盛證券分析師聶振邦表示，港股造好主要受惠憧憬中美關係緩和、近月跌幅龐大、目前估值吸引及外資流入等因素，預期若大市交投維持熾熱，本周可上望18500點。