憧憬中美關係緩和 港股飆723點交投旺

阿根廷今晚將會友賽作客阿聯酋，進行卡塔爾世界盃前唯一一次熱身，大軍當然不希望各賽事三十五場不敗走勢告終。同時隊長兼攻擊皇牌美斯，亦希望尋找到決賽周時的攻擊拍檔，從拿達路馬天尼斯、戴巴拿、尼高拉斯干沙利斯和祖利安艾華利斯四揀一，今仗先與踢法酷似阿古路的後者正選合作。（香港時間今晚11:30開賽）今仗作客阿聯酋，是阿根廷在卡塔爾世界盃前唯一一場熱身賽，球隊有兩大目標︰首先是延續各賽事三十五場不敗走勢，為決賽周打下強心針；另一目標是尋找到美斯在世盃的正選攻擊拍檔。阿根廷教練史卡朗尼上任後，初期使用四三三陣式，去年開始慣用四四二，隊長美斯當然佔有一席位，其拍檔就由拿達路馬天尼斯、戴...

2022-11-16