騰訊經調整盈利復增 10派1美團變相減持

騰訊（700）昨日收市後公佈季績，經調整盈利在經歷4季下滑後終重拾增長，上季錄322.54億元（人民幣，下同），按年升2%，按季則升15%，較市場預期為佳。騰訊同時宣佈以實物分派美團（3690）股份作為特別中期股息，每持有10股騰訊可獲發1股美團。



騰訊以實物分派美團股份方式作為中期股息，合資格股東持有每10股股份獲發1股美團B類普通股，待分派的美團股份涉及約9.58億股，以美團收市價計，分派總貨值達1555億元。於分派後，騰訊在美團持股將由17%大減至1.55%，接近清倉。

持股將減至1.55%



分派回報方面，以騰訊收市價294.4元及美團收市價162.3元計，每手100股騰訊，可獲得價值1623元美團股票，是次分派回報率達5.51厘。有關分派將於明年1月5日除淨，並在3月24日派發。如股東欲享有實物分派的權利，最後買賣騰訊日期為1月4日。



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，對於騰訊向美團開刀感到不意外，因為繼騰訊派京東（9618）實物息後，市場估計「下一個開刀目標」為美團，惟對騰訊派中期特別息感到喜出望外。他認為，在「國家任務」共同富裕下，加上可以順利減持手上投資，減低二級市場即時壓力，故派實物息成為新經濟行業趨勢。



業績方面，集團上季股東應佔盈利錄399.43億元，按年增加1%，遠勝市場預期；收入錄1400.93億元，按年微跌2%，按季升5%，稍低於預期。其中增值服務收入按年降3%，至727.27億元；網絡廣告收入按年降5%，至214.43億元。

上季收入跌2%遜預期



首9個月計，騰訊純利819.75億元，按年減少38%；Non-IFRS淨利潤859.38億元，按年減少13%。每股基本盈利8.595元。期內收入4095.98億元，按年降2%。微信及WeChat合併月活用戶13.09億，按年升3.7%；QQ流動終端月活用戶5.74億，按年微升0.1%。