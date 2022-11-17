雅居樂折讓配股瀉23%

此外，鑫苑地產旗下物管鑫苑服務（1895）公佈，公司全資附屬鑫苑科技若干存置於鄭州銀行及華夏銀行合共約為4.02億元人民幣的定期存款，已質押予鄭州銀行及華夏銀行，作為公司控股股東鑫苑地產貸款融資的抵押品。
鑫苑服務4億存款遭母企挪用
鑫苑服務指，抵押事項於現任董事會任何成員或公司高級管理層不知情及未經同意下進行，鑫苑服務於昨早9時起停牌。
港鐵荃灣線列車本月十三日駛入油麻地站甩車門事故，港鐵於事發三日後向政府提交初步調查報告，指軌旁一個長七米、高二點四米金屬護欄移位，與入站的列車發生碰撞，導致車頭出軌，而兩對車門亦告甩掉。港鐵推出補救行...
2022-11-17
中美元首首次面對面會晤。國家主席習近平同美國總統拜登昨天在印尼峇里舉行會談，達成多項共識，同意雙方外交團隊保持戰略溝通，美國國務卿布林肯將首度訪華。財金團隊也將就經濟政策、經貿等問題開展對話協調。習近...
2022-11-15
正在印尼峇里島參加二十國集團（G20）峰會的中國國家主席習近平，原定昨午與英國首相辛偉誠會晤。但英國首相府宣佈，辛偉誠與習近平的會面，因「行程問題」取消。據說是因為昨早辛偉誠參加了有關波蘭受導彈攻擊的...
2022-11-17
恒基2盤本周接連推售，其中粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna今日進行次輪銷售共113伙；同系紅磡必嘉坊‧迎匯接力於周五（18日）進行首輪銷售，項目截至昨日暫錄約270票，超額認購10.7倍。...
2022-11-17
騰訊（700）昨日收市後公佈季績，經調整盈利在經歷4季下滑後終重拾增長，上季錄322.54億元（人民幣，下同），按年升2%，按季則升15%，較市場預期為佳。騰訊同時宣佈以實物分派美團（3690）股份作...
2022-11-17
葡萄牙球星C朗拿度日前跟名嘴皮爾斯摩根的專訪鬧得滿城風雨，而摩根周二更直言專訪是C朗主導，令此子更犯眾憎。他回到國家隊後，甚至先後跟曼聯隊友般奴費南迪斯和曼城左閘簡些路尷尬碰面，令葡軍今晚難有狀態主場...
2022-11-17
楊卓娜在《美麗戰場》演完衰格後母「芳姨」，搞到老公慘死後，緊接在《超能使者》飾演苦命的「喬若詩」，風水輪流轉被衰老公害死，兩角表現都獲讚。熱愛演戲的她，經歷過抑鬱及推劇的日子，對於演「芳姨」再被揭家事...
2022-11-17
港鐵油麻地站軌旁護欄移位，導致一輛入站列車碰撞，車門甩脫，事件向港鐵發出一個嚴重的警號，軌旁裝置可以構成極大的行車風險。港鐵昨天公佈，將會展開為期六個月的龐大檢測，這一次行動，必須一次過搜清全線軌旁裝...
2022-11-17
昨晚谷中舉行九場賽事，日本中央競馬會錦標由蔡明紹策騎方廄「金爵士」奪得，馬房另贏「駿爵士」起孖，與同晚憑「駿寶」和「越駿知己」贏馬的羅富全，雙雙成為練馬師王。至於何澤堯憑兩冠兩亞一季一殿，成為騎師王。...
2022-11-17