雅居樂折讓配股瀉23%

繼碧桂園（2007）日前配股集資後，昨日雅居樂（3383）亦公佈，以先舊後新方式配售2.95億股，配售價為每股2.68元，較周二收市價折讓約17.8%。是次配售股份佔已發行股本約7.53%及經擴大後已發行股本約7%。公司指，所得款項淨額估計約為7.83億元。公司擬將認購事項所得款項淨額用作現有債項再融資及一般企業用途。受消息拖累，雅居樂股價大跌23.31%，收報2.5元，失守配股價。



此外，鑫苑地產旗下物管鑫苑服務（1895）公佈，公司全資附屬鑫苑科技若干存置於鄭州銀行及華夏銀行合共約為4.02億元人民幣的定期存款，已質押予鄭州銀行及華夏銀行，作為公司控股股東鑫苑地產貸款融資的抵押品。

鑫苑服務4億存款遭母企挪用



鑫苑服務指，抵押事項於現任董事會任何成員或公司高級管理層不知情及未經同意下進行，鑫苑服務於昨早9時起停牌。