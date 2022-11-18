阿里經調整多賺19% 加碼回購150億美元

阿里巴巴（9988）公布截至9月底止上季業績，經調整淨利潤為338.2億元（人民幣，下同），按年增長19%，較市場預期為高；列帳虧損錄205.61億元，較預期為高，去年同期則錄53.67億元純利。集團同時宣佈，將現有回購計劃再加碼150億美元，有效期延至2025年3月底，在公佈業績後，阿里股價於美股盤前曾較本港收市價低4%。



阿里期內收入2071.76億元，按年增3%，略低於市場預期。來自中國零售商業收入為1312.22億元，按年降1%。其中直營及其他收入按年增長6%至647.25億元，主要受惠盒馬收入強勁增長，其網上定單收入佔比保持在超過65%的高水平。淘寶和天貓的網上實物商品GMV（剔除未支付定單）較去年同期錄得低單位數下降，主要由於消費需求減少、新冠肺炎疫情反覆和競爭持續影響。

淘寶天貓GMV下降



來自國際零售商業收入為107.38億元，按年增3%。主要是由於Trendyol電商業務的定單量增長強勁和補貼效率提升，促使其收入貢獻增加，部份由於歐羅兌美元貶值，導致速賣通定單量下降，使其收入減少所抵銷。國際批發商業收入為500.9億元，按年增6%。



阿里巴巴首席財務官徐宏指，截至11月16日在現行250億美元回購計劃下，已回購約180億美元股份。已獲董事會授權將現有的股份回購計劃另外增加150億美元，並將有效期延長至2025年3月底前。



阿里巴巴董事長兼首席執行官張勇表示，儘管宏觀環境挑戰持續，但上季業績穩健，證明集團商業模式具彈性及客戶價值主張優秀。張勇稱，於全球不確定性下，集團會加強專注其建設能力，為客戶及業務帶來可持續、高質量的長期增長。

取消年底雙重上市計劃



對於早前宣布計劃轉換為於香港聯交所雙重主要上市，阿里表示不會按原計劃在2022年底完成主要上市，將持續評估各種因素，適時向投資者提供更新。阿里稱，在正式完成轉換香港主要上市前，公司需要制定並向股東提交審批一份新的員工持股計劃，以遵守香港新修訂規則。