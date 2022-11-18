美團捱沽插5% 恒指續挫210點

隔晚美股回落，港股隨外圍低開185點，在內地A股偏軟下，恒指一度失守18000關，最多跌545點，低見17711點，尾市跌幅收窄至210點，報18045點，成交金額縮減至1525億元。美團（3690）遭騰訊（700）變相減持，美團股價跌逾5%，連帶其他騰訊系股份亦受壓。



騰訊實物分派美團股份作為特別中期息，美團挫5.73%，收報153元；騰訊季績好過預期，但股價仍微跌0.82%，收報292元，市場憂慮騰訊系股份將成為下一個派息對象，騰訊系股份沽壓大。嗶哩嗶哩（9626）下滑2.17%，收報121.6元；蔚來（9866）瀉5.85%，收報83.65元；眾安在線（6060）跌2.39%，收報18.76元。



莎莎國際（178）公佈截至9月底止中期業績，股東應佔虧損收窄26.7%，至1.33億元，股價跌4.39%，收報1.09元。