康師傅華潤萬象海爾智家齊染藍

恒指公司季檢揭盅，恒指加入康師傅（322）、華潤萬象（1209）及海爾智家（6690），並無剔除股份，恒指成份股由73隻增至76隻。有關變動將於12月2日收市後換馬，12月5日生效。恒指重新調整各藍籌權重，重新染藍的康師傅及藍籌新貴華潤萬象權重均是0.2%，海爾智家為0.53%。



重磅股中，騰訊（700）權重由7.95%重新調整至上限8%，阿里巴巴（9988）由6.96%調整至7.57%，美團（3690）則由6.82%調整至6.65%，阿里及美團的權重均較上次調整後有所增加。友邦保險（1299）權重由8.27%改回上限8%，但較上次調整後7.61%為高；滙控（005）則由7.89%調整至7.95%，較上次8%的上限略減。

阿里健康嗶哩嗶哩剔出國指



另外，國指加入中石油（857）、中升集團（881）、理想汽車（2015）和海爾智家（6690）；同時剔除阿里健康（241）、中國燃氣（384）、信達生物（1801）和嗶哩嗶哩（9626）。國指成份股維持50隻，科指並無變動，維持30隻股份。



恒生綜合指數加入了騰訊音樂（1698）、中國中免（1880）和零跑汽車（9863），成份股數目增至521隻。

恒指虎頭蛇尾失萬八關



有美聯儲官員再放鷹，美股隔晚反覆低收，但反映中概股表現的金龍中國指數彈升3.7%。港股昨日高開271點，報18316點。多間大型科企業績勝預期，科網股回勇撐市，美團（3690）揚近5%，為表現最佳藍籌股。恒指早段升幅一度擴至333點。惟內地A股走勢偏軟，恒指由升轉跌並失守萬八，表現「虎頭蛇尾」，全日收報17992點，跌53點。科指跑贏恒指，科指升21點，收報3742點；國指收報6125點，跌15點。大市成交縮至1395億元。



以一周計，恒指累升667點，連升三周；科指累漲251點；國指累升258點。阿里旗下阿里健康一周累升36%，為本周表現最佳藍籌；碧桂園服務（6098）及碧桂園（2007）則分別累升29.44%及16.52%位列第二、第三位。

