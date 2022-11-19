京東經調整淨利倍增勝預期

京東（9618）公佈第三季收入2435億元（人民幣，下同），按年增11.4%，符合預期；經調整淨利潤100.04億元，較去年同期倍增，亦勝預期的71.23億元。以兩大收入劃分，期內京東商品收入1.97億元，按年增5.9%；服務收入465.1億元，增42.2%。京東首席執行官徐雷表示，持續聚焦提升各業務版塊的經營效率，幫助其在行業面臨挑戰的環境下，仍取得健康增長。



另外，旗下京東物流（2618）公佈第三季虧損收窄85.9%至1.48億元，收入升38.9%至357.7億元。

京東物流轉賺4.5億人幣



期內非國際財務報告準則由虧損5.67億元，轉為盈利4.46億元。虧損減少主要是由於精細化成本費用控制措施，有效調整客戶結構，規模經濟推動了大部份成本構成的效益提高，及德邦集團合併對盈利的正向影響。

