京東經調整淨利倍增勝預期

另外，旗下京東物流（2618）公佈第三季虧損收窄85.9%至1.48億元，收入升38.9%至357.7億元。
京東物流轉賺4.5億人幣
期內非國際財務報告準則由虧損5.67億元，轉為盈利4.46億元。虧損減少主要是由於精細化成本費用控制措施，有效調整客戶結構，規模經濟推動了大部份成本構成的效益提高，及德邦集團合併對盈利的正向影響。
疫情下經濟不景，適逢四年一度世界盃明晚開鑼，過半賽事將於香港時間晚上六時或九時開始，加上防疫措施放寬，為不少行業注入甘露，帶動復常。酒吧業摩拳擦掌吸客，直播賽事及抽獎優惠等，未來一個月訂枱和包場上升三...
2022-11-19
國家主席習近平在曼谷出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。他於工商領導人峰會講話強調，要走和平發展之路，亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角鬥場。習近平說，亞太地區曾飽受衝突戰亂之苦，成為...
2022-11-19
MH17空難發生於二○一四年七月十七日，涉事客機航經烏克蘭東部，遭親俄份子發射的導彈擊中，全機二百九十八人罹難。該航班原定由阿姆斯特丹飛往吉隆坡，機上一百九十六人是荷蘭人。三名被定罪的被告分別是，兩名...
2022-11-19
將軍澳跨海大橋落實於12月11日通車，毗鄰的將軍澳日出康城第10期項目LP10亦開展交樓程序，住客會所首度曝光，項目尚餘約百伙，發展商正部署推現樓。南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎表示，日出康城LP...
2022-11-19
恒指公司季檢揭盅，恒指加入康師傅（322）、華潤萬象（1209）及海爾智家（6690），並無剔除股份，恒指成份股由73隻增至76隻。有關變動將於12月2日收市後換馬，12月5日生效。恒指重新調整各藍籌...
2022-11-19
葡萄牙巨星C朗拿度與名嘴皮爾斯摩根專訪的足本內容下半部份，在周四刊登，前者於訪問中斬釘截鐵表示，如果球隊贏得今屆卡塔爾世界盃冠軍，就會急流勇退即時掛靴。該隊行情原本被看淡，但他們在周四熱身賽主場4:0...
2022-11-19
TVB劇集《超能使者》演員陳展鵬、劉佩玥、劉穎鏇等前晚飯聚一同睇劇，談到劉佩玥與郭子豪被展鵬「捉姦在牀」，二人大讚姦夫郭子豪演得好兼有好身材，問劉佩玥劇中老公展鵬與子豪邊個身材好？她笑指展鵬比較乾身，...
2022-11-19
終於可以出去旅行了。朋友問我感覺如何？我說既高興，也防不測。之所以這麼說，是因為自從「高費19」之後，生活模式變了，以前熟悉的事情，如今卻要重新適應。就拿旅行來說，預計不到的變數比從前不知多了多少，要...
2022-11-19
昨晚谷中舉行九場賽事，日本中央競馬會錦標由蔡明紹策騎方廄「金爵士」奪得，馬房另贏「駿爵士」起孖，與同晚憑「駿寶」和「越駿知己」贏馬的羅富全，雙雙成為練馬師王。至於何澤堯憑兩冠兩亞一季一殿，成為騎師王。...
2022-11-17