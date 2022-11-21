美聯儲頻放鷹 市場乏利好消息 港股短線料呈上落市

美股上周五反覆向好，三大指數收市均造好，但反映中概股表現的金龍指數卻低收近3%。同時，恒指夜期亦跌72點，收報17992點，較港股收市低水71點。分析指， 恒指三周累升逾3000點，累計升幅大；美國聯儲局「鷹派」信號頻出，加上大市成交金額可能在世界盃影響下有所減少，預料短線將在17500點至18000點區間上落。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，上周多個美聯儲官員釋放「鷹派」信號，讓市場對於放緩加息步伐不要過於樂觀；同時，恒指三周累升逾3000點，累計升幅大，加上北水的流入較日前減少，故預料除非內地再有重大利好政策消息，否則短期內恒指出現大反彈的機會較小，恒指短線將在17500至18000點區間上落。

世盃開鑼 大市成交額或降



華盛證券證券分析師聶振邦表示，港股過去三個交易日出現輕微下跌，再者上周五反映中概股的金龍指數及恒指夜期都是跌市，預料大市氣氛或會受影響，港股今日表現可能偏弱；不過，恒指17500點料有支持。



他續指，重磅科網股近期表現可能已反映業績勝預期的利好消息；同時，恒指最新季檢結果對科網股亦無提振作用，預料科網股後市表現跟隨大市的可能性大。他又指出，世界盃將在今日開賽，可能會出現投資者轉移「戰場」的情況，大市成交額預期可能進一步減少。

小紅書估值跌五成



另外，據外電引述消息人士報道，內地電商和社交平台小紅書於私募市場的最新估值報介乎100億至160億美元，較去年最多跌五成。同時，小紅書一位主要投資者在上月還尋求以140億美元的估值出售股份。消息人士又指，市值下跌或由於內地監管機構，在過去近兩年大力整頓科網巨企所致。



展望本周，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）委員博斯提克（Bostic）及歐州央行行長拉加德（Lagarde）等將進行發言，內容可能涉及未來的貨幣政策；同時，香港10月香港居民消費價格指數（CPI）、德國11月製造業採購經理人指數（PMI）等數據將出爐。新股方面，凌雄科技（2436）亦將於本周內上市掛牌。