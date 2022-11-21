星展料保險銷售勝預期 ESG基金受新資金青睞

隨著本港疫情緩和，防疫限制措施逐步放寬，星展香港董事總經理兼豐盛理財及分行網絡業務主管容蘭芳表示，踏入下半年，該行保險銷售稍優於預期，信用卡支付及個人貸款有所回升，惟疫情仍反覆、市況續欠明朗，客戶理財心態依然審慎。



今年首幾個月銀行業大受疫情打擊，但星展香港業務規劃及客戶策略執行董事關家敏指出，截至9月該行戶口門檻要達100萬元的豐盛理財客戶新增數目按年錄得雙位數增長，期望來年有同樣升幅。截至9月的整體資產管理規模（AUM），按年則有近偏高的單位數增長。

市況波動 理財客較審慎



關家敏稱，鑑於市場波動，高端理財客戶亦較為審慎，多持觀望態度，投資進取度遜去年，多了客戶選擇定期存款或定息產品，但仍有客戶鍾情一些股票及債券基金，同時也多了客戶注意ESG（環境、社會和管治）產品，過去12個月有25%新資金流入到ESG基金。由於客戶對這類基金興趣愈來愈大，因此估計未來2至3年，新資金流入ESG基金的佔比將升高至50%以上，而星展現有多達逾350隻ESG基金供客戶選擇。



關家敏指，ESG基金回報較一般基金好，以截至今年9月底的過往3年及5年為例，在近年市場較波動下，一般基金整體平均都有虧損，惟ESG基金整體平均表現仍錄得正回報，相信隨著市場愈加熟悉ESG產品，未來3至5年ESG基金的回報更為可觀。



容蘭芳對上半年看法偏向保守，因市場尚存多項不確定性，包括通關進展、美國息口走勢、中國經濟影響、俄烏戰事及地緣政治，盼往後通關有望，利好因素漸出，帶動下半年進入佳境，有助該行加快業務活動。



星展香港不斷優化其數碼化服務，加上疫情關係，容指現時信用卡、個人貸款及高端理財新客的申請分別有95%、70%及50%都是經電子渠道進行。



關家敏說，該行明年將繼續推動數碼化及ESG的發展，其數碼平台是圍繞智能、無形及人性化來發展，去年便在手機APP增設智能銀行引擎功能，透過科技將不同的數據轉化為有用的個人化資訊，為客戶提供更貼心、更合適個人化服務。