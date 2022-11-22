內地疫情升溫利淡大市 恒指再挫336點成交縮

港股繼上周累升逾600點後，昨日再度調整，恒指低開338點後，跌幅一度擴至下跌603點，收報17655點，跌336點，大市成交縮至1102億元。分析指，大市表現或受內地疫情升溫的負面消息拖累，內需消費等相關股份跌幅較大，但對後市發展並不悲觀，料恒指短期上試18000點可能性大。



內地疫情嚴峻，其中廣州白雲區即日起嚴格限制人員流動及澳門加強核酸檢查，內需消費、航空、濠賭等復常股概念股跌幅靠前，海底撈（6862）挫7.1%，收報15.36元；呷哺呷哺（520）跌6.7%，收報6.6元；國航（753）下降3.6%，收報5.62元；南航（1055）插4.6%，收報4.19元；金沙中國（1928）瀉7.8%，收報18.1元；澳博（880）急跌8%，收報3.33元。

內需消費航空賭股齊捱沽



多間科網股季績雖勝預期，但股價仍向下。騰訊（700）跌1.6%，收報283.2元；美團（3690）插4.9%，收報152.5元；阿里巴巴（9988）下滑4.8%，收報76.15元；京東（9618）跌5.2%，收報206.6元。



內地疫情升溫，加上美聯儲官員放鷹派信號頻出，人民幣走低，內房物管股向下。碧桂園（2007）跌近5%，收報2.48元；碧桂園服務（6098）下滑2.6%，收報16.62元；龍湖（960）挫3.18%，收報19.46元。



恒指公司最新季檢揭盅，3隻藍籌新貴個別發展，康師傅（322）逆市揚2.9%，收報12.04元；華潤萬象生活（1209）漲1%，收報34.35元；海爾智家（6690）微跌0.4%，收報24.35元。

分析：短期仍有望試18000



光銀國際董事總經理林樵基表示，港股再向下，除因近期恒指累計升幅大，還可能是受內地疫情升溫的負面消息拖累，內需消費等相關股份跌幅較大。他續指，恒指曾跌逾600點，但午後仍獲投資者買入，尾市跌幅收窄近300點，故對港股後市發展不悲觀，料短期上試18000點可能性大，上落區間為300至500點。