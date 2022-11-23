美團捱沽藍籌受壓 港股5日累挫918點

港股隨外圍低開30點後，一度倒升96點，惟隨後沽壓加劇，最多跌368點，低見17287點，收市跌幅收窄至231點，報17424點，連跌5日累挫918點。內地要求科網企業遵守反不正當競爭法，美團（3690）股價挫逾8%，為表現最差藍籌股，大市成交金額1271億元。



中國市場監管總局發佈關於公開徵求《中華人民共和國反不正當競爭法（修訂草案徵求意見稿）》公告，提出經營者利用網絡從事生產經營活動，應當遵守本法的各項規定。其中列出經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等從事不正當競爭行為以及擾亂市場公平競爭秩序。科網股全線受壓，美團挫8.26%，收報139.9元；騰訊（700）跌2.05%，收報277.4元；阿里巴巴（9988）下滑4.01%，收報73.1元；京東（9618）跌4.36%，收報197.6元；被剔出國指的嗶哩嗶哩（9626）再瀉8.77%，收報102元。

內房物管股先升後回



人行據報將推出2000億元人民幣的資金支持商業銀行的「保交樓」貸款，惟內房及物管股先升後回，龍湖（960）挫4.63%，收報18.56元；旭輝（884）下滑10.35%，收報1.04元；旗下旭輝永升（1995）插10.24%，收報3.68元。



內地疫情未見降溫，內需消費等復常概念股續弱。海底撈（6862）跌5.21%，收報14.56元；李寧（2331）下滑4.94%，收報53.85元；金沙中國（1928）跌1.66%，收報17.8元。

傳螞蟻將被罰款78億



另外，螞蟻集團由煞停上市到整改至今兩年，據路透社報道，該企監管工作接近尾聲，當局計劃處以10億美元（約78億港元）罰款，預計最快在明年第二季公佈。



晉裕環球資產管理投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊表示，內地經濟基本面仍差，認為恒指短期上望18000點料有阻力。