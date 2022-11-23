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百度經調整多賺16%勝預期

2022-11-23 列印
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百度（9888）公佈第三季業績，2022年第三季度經調整淨利潤錄得58.9億元（人民幣，下同），按年增長16%，較市場預期為佳。列帳虧損1.46億元，去年同期虧損165.59億元，按年收窄99.1%。每股ADR攤薄虧損0.87元；經調整每股ADR攤薄收益16.87元。受季績勝預期刺激，百度股價於美股盤前反彈，高見97.5美元，較本港收市價高近6%。

集團期內收入325.4億元，按年增2%。其中百度智能雲營收按年升24%，推動百度核心非廣告收入按年增長25%。百度上季斥資2.72億美元回購股份，自2020年起則累計回購達32億美元。
智能雲營收增24%

集團又稱，旗下Apollo自動駕駛解決方案獲領先汽車製造商認可，蘿蔔快跑亦已成為全球最大無人車服務供應商，上季蘿蔔快跑無人駕駛出行服務定單逾47.4萬張，按年增加311%，按季增65%。
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