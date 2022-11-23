百度經調整多賺16%勝預期

「均速轉後追，通常唔會衰」，其實亦可應用在PP身上。第七場四班一二○○米。「鋒芒勁露」為上季插三班的方廄紐西蘭PP，在彼邦三戰一勝，贏馬一役只是處女賽，最後一仗在指標評分賽僅敗得亞軍的賽事水準也不高，...

2022-11-23