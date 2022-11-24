經調整利潤跌59% 小米季績仍勝預期

小米（1810）昨日收市後公佈第三季業績，經調整淨利潤21.17億元（人民幣，下同），按年大跌59.1%；收入704.74億元，按年減少9.7%，仍好過市場預期；列帳虧損錄14.76億元，去年同期賺7.93億元，則較預期為差。小米績前微跌0.71%，收報9.8元。



按業務收入劃分，智能手機收入425.14億元，跌11.1%，主要由於智能手機出貨量及平均銷售單價（ASP）均有所下降。智能手機出貨量4020萬台，按年減少8.4%，主要由於全球宏觀經濟環境影響；智能手機ASP每部為1058.2元，減少3%，因境外市場增強促銷力度，但部份被內地推出高端智能手機抵銷。

智能手機收入減11%



IoT與生活消費產品收入190.58億元，跌9%，主要是宏觀經濟環境下，境外市場銷售額減少，部份被內地的智能大家電品類收入增加所抵銷。



互聯網服務收入70.67億元，跌3.7%，主要是金融科技及廣告業務收入減少，惟部份被電視增值服務收入增加所抵銷。至於其他收入18.35億元，跌6.6%。期內整體毛利率16.6%，按年減少1.7個百分點，當中智能手機分部毛利率8.9%，按年大減3.9個百分點。

續增電動車研發開支



小米表示，在不斷鞏固「手機×AIoT」核心戰略的同時，亦積極投資智能電動汽車等創新業務的發展。期內研發開支為41億元，增25.7%，當中電動汽車等創新業務費用約8.29億元，按季多36%。



全球及內地MIUI月活躍用戶數，再創歷史新高，當中全球MIUI月活躍用戶數為5.64億戶，按年增長7810萬戶；內地MIUI月活躍用戶數為1.41億戶，增長1410萬戶，並連續8個季度實現用戶增長。



該集團又指，期末在中國內地的實體零售店數量約1.06萬間，部份實體門店在疫情期間短暫閉店，但仍拓展網上渠道業務。在「雙11」購物節期間，其實體零售店累計支付金額（GMV）按年提升12%，網上及實體融合業務累計GMV達1.9億元。