港股升137點成交續縮 內房急彈碧桂園飆2成

聯儲局最新議息紀錄「鴿派」，下月放緩加息預期升溫，美股隔晚高收，恒指隨外圍高開160點，最多升235點，惟內地A股由升轉跌，恒指升幅收窄，收報17660點，升137點，大市成交縮減至861億元。人行支持優質房企發債融資，刺激內房及物管股急升，其中碧桂園（2007）急漲逾2成，為表現最佳藍籌股。



人行公佈16條措施，支持優質房企發債融資，以及國務院總理李克強指出，將適時降準及激勵商業銀行新發放保交樓貸款，內房及物管股向上。龍湖（960）揚12.21%，收報21.05元；萬科（2202）漲8.42%，收報13.9元；旭輝（884）急升18.35%，收報1.29元；旭輝永升服務（1995）揚14.44%，收報4.36元；郵儲銀行（1658）將為碧桂園提供不超過500億元人民幣意向性授信額度，據悉接下來還會有多間銀行給予碧桂園信貸支持，刺激碧桂園漲20.43%，收報2.83元；旗下碧桂園服務（6098）亦彈11.21%，收報17.46元。

小米績後挫3.6%



科網股走勢不一，小米（1810）季績勝預期仍挫3.57%，收報9.45元，為表現最差藍籌股；可能遭騰訊（700）大股東Nasper沽貨的美團（3690）收報138.9元，微升0.36%；騰訊則跌0.57%，收報280.4元；阿里巴巴（9988）揚1.33%，收報76.4元；百度（9888）升2.64%，收報95.4元。



香港股票分析師協會理事連敬涵表示，聯儲局會議記錄「放鴿」，下月或放緩加息步伐屬市場預料之中的事，並無新鮮感，再加上內地疫情未見緩解，故恒指昨日升幅不大。

分析料17200有支持



他續指，市場憂慮內地疫情情況，觀望情緒升溫，若無重大利好消息，預期大市成交金額續減，後市短期或會維持低水平。同時他指出，近期恒指累計升幅龐大，目前正處於整固期，料恒指短期上望17700至17800點有阻力，於17200點應有支持。