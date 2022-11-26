人行全面降準 釋放5000億人幣

中國人民銀行公佈，決定於12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點；下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%，共計釋放長期資金約5000億元人民幣，今次為全面降準。



人行指，為保持流動性合理充裕，促進綜合融資成本穩中有降，落實穩經濟一籃子政策措施，鞏固經濟回穩向上基礎，決定作出降準。除了已執行5%存款準備金率的部份法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.25個百分點。日前總理李克強主持國務院常務會議時，已預告「適時適度降準」。



人行負責人表示，今次降準有三大目的：一是保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一攬子政策措施，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟質的有效提升和量的合理增長；二是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業；三是此次降準降低金融機構資金成本每年約56億元人民幣，通過金融機構傳導可促進降低實體經濟綜合融資成本。

分析：屬撐內房「組合拳」



凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，臨近年底進行降準是「基本工夫」，可紓緩短暫的流動性緊張，而降準幅度亦屬意料之內，相信當局有將未來通脹列入考慮。他又認為，這次降準是一系列撐內房措施的「組合拳」之一，可關注其後貸款市場報價利率（LPR）會否下調，以刺激市民需求。



人行對上一次降準在今年4月，當時下調0.25個百分點，屬全面降準，向市場共釋放長期資金約5300億元人民幣。