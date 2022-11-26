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科網股拖累 恒指跌87點

2022-11-26 列印
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美股隔晚假期休市，港股連升兩日後，再現調整並結束連續三周升勢。重磅科網股累市，但市場或憧憬人行短期內「降準」，內銀股表現突出。恒指昨日收報17573點，跌87點，大市成交947億元。以一周計，恒指累跌419點；國指累跌154點；科指累跌242點。
美團上季虧轉盈

美團（3690）第三季收入626.19億元人民幣，按年增28.2%，錄得經調整溢利35.27億元人民幣，扭虧為盈，並遠勝市場預期。美團績前挫1.66%，收報136.6元。周大福（1929）中期純利按年跌6.8%至33.36億元，股價急跌15.5%，收報13.06元，為表現最差藍籌股。

椽盛資本投資總監曾永堅表示，市場正等待新一輪利好催化劑出現，以及觀望內地疫情進展，預料恒指短期內守穩50天線約17100點，年底前有可能上試近期高位18414點。
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