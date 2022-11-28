降準利內房股延續升勢 港股整固 17000有支持

美股上周五只有半日市，三大指數個別發展；恒指上周五收報17573點，跌87點，夜期低水98點。另澳門賭牌競投「揭盅」，現有6間博企獲續牌10年，有分析指賭牌結果屬市場預期，預計濠賭股今日升幅不大。由於內地疫情反彈，預計港股尚處整固階段，17000點有支持，17800點有阻力。



恒指上周累跌419點，結束連升三周走勢。恒指夜期報17476點，跌95點，低水98點。美股上周五半日市，三大指數個別發展，僅杜指錄升幅，收報34347點，升152點；納指收報11226點，跌58點；標指收報4026點，跌1點。



凱基亞洲投資策略部主管溫傑預計，港股仍是整固階段，因為內地疫情反彈，恒指於17000點有支持，17800點有阻力。美團（3690）上周五公佈第三季業績經調整溢利及經調整EBITDA均扭虧為盈。溫傑料，除非大市回吐多，否則美團會逆市上升，因為其基本業務表現好，加上新業務虧損按年減少。



香港股票分析師協會主席鄧聲興亦認為，港股暫時以整固為主，支持位為17000點，阻力位約18000點。他預計，今日港股或會高開，因為內地全面降準0.25厘，有助刺激內房股延續升勢，惟他對內房股的看法仍較審慎。

6博企獲續牌 濠賭股今或高開



值得留意是，澳門賭牌競投結果已「出爐」，現有6間博企獲續牌10年，包括金沙中國（1928）、永利澳門（1128）、美高梅中國（2282）等3間美資賭企，以及銀河娛樂（027）、澳博控股（880）、新濠國際（200）等3間華資賭企。馬來西亞雲頂集團則未獲批賭牌。



溫傑表示，賭牌結果可為濠賭股消除一個不確定因素，惟預計濠賭股股價未必能顯著受惠，因為內地疫情反覆，即使「有牌都沒有用」，加上結果屬市場預期。鄧聲興估計，濠賭股今日會高開2%至3%，惟升勢未能延續，因為內地通關更重要，又指澳門賭業形成新常態，中場業務較好的銀娛及金沙今日升勢或較佳。



本周將有多間公司公佈業績，包括交銀（3328）、大家樂（341）、大快活（052）、嗶哩嗶哩（9626）等，另內地將公佈11月份製造業採購經理指數（PMI）。