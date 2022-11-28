醫療通脹賠償趨增 自願醫保順勢加保費

自願醫保計劃推行至今3年多，市民投保的自願醫保數目在首季已突破一百萬張。市民買自願醫保每年可享最高扣稅額8000元，但要留意保費除了隨年齡遞升外，亦會因應醫療通脹等因素而額外增加。今年有多間保險公司調高自願醫保保費，其中4間是首度加價。



據富通保險早前發出內部文件顯示，個人醫療費用隨著醫療通脹而日益增加，公司現售自願醫保計劃保費仍停留在2019年剛推出產品時水平，故經檢討後，於11月1日起，將自願醫保產品中的兩隻靈活計劃「摯康保」及「樂康保」醫保計劃的新生意及續保保費分別加價8%及10%，以彌補因醫療通脹導致的賠償開支增長。

富通上調保費8%至10%



10Life聯合創辦人及資深精算師倫凱恩表示，今年明顯多了保險公司調高自願醫保保費，主要由於醫療通脹導致每宗醫保索償的賠償額增加，以及近年有關索償比率增加，尤令一些核保過程相對不太緊或保費偏低的保險公司壓力更大。對於自願醫保保費未來的增長趨勢，她料在醫療通脹下，有關保費每年增幅或為5%至10%。



今年另有4間保險公司比富通更早加價，包括保柏、信諾、永明及宏利。今年最早加保費的保柏回應指，分別於1月及3月上調靈活配自願醫保計劃及非凡自願醫保計劃的保費，前者加幅為6.3%，後者為4.7%，但沒說明該兩隻均屬靈活計劃的自願醫保保費加幅是否一個平均數。保柏指，其自願醫保標準計劃去年12月起減保費0.9%，並強調加保費時亦有優化保障內容。



信諾表示，公司4月調整自願醫保計劃保費，也是自首次調整保費，當中靈活計劃（優越）半私家病房，有墊底費計劃的平均保費調整為7.2%，零墊底費計劃的平均保費調整為10.2%；靈活計劃（附加保障）和標準計劃的平均保費調整為7.3%。



資料顯示，宏利的自願醫保6月起加價。宏利回應稱，過去一年，針對兩個靈活計劃，公司提升了保障限額，以配合醫療市場發展和客戶需求，整體保費因而略有調整，升幅大概為6%至7%。