壹賬通港設徵信公司助拓灣區

銀行公會及金管局擬最快今日公佈多間信貸資料庫（MCRA）的啟動詳情。入標商之一的平安金融壹賬通徵信服務（香港）董事長羅永濤表示，目前籌建工作進展順利，認為在港設立徵信公司是平保（2318）一個重要戰略部署。若公司獲選為服務供應商，除信貸資料庫中央平台（CRP）的數據外，未來亦會利用其他數據及平保的優勢，來開發創新產品及大灣區跨境徵信服務，以增差異化的優勢。



市場預料入標商包括環聯、諾華誠信，以及屬平保聯營公司金融壹賬通（6638）旗下平安金融壹賬通徵信（下稱壹賬通徵信）均可獲選為MCRA模式下的個人信貸資料服務供應商。

整體籌備進展順利



身兼金融壹賬通首席財務官的羅永濤表示，壹賬通徵信參與MCRA，因這是金融生態的重要一環，而平保一直很關注這方面建設。雖然疫情反覆影響壹賬通徵信的籌備工作，但整體進展仍然順利，目前公司不論在人才的準備、系統建設、組織架構，以及技術和數據等方面已作充份準備。