內地疫情反彈惹恐慌 恒指挫275點曾失17000

內地疫情反彈，各大省市收緊防控，引起全球投資者憂慮，港股低開573點後，一度失守17000點，低見16833點，其後反覆回升，尾市曾見17364點，最終以近全日高位17297點收市，跌275點，創本月10日以來收市新低，成交金額1182億元。



澳門新賭牌目前6個經營商成功「冧莊」，相關濠賭股普遍造好，按招標結果排名，第一美高梅中國（2282）急漲13.1%，收報4.76元；第二銀河娛樂（027）微升0.47%，收報43.05元；第三金沙中國（1928）揚8.42%，收報18.8元，為表現最好藍籌股；第四為新濠博亞娛樂（MLCO.US），第五的永利澳門（1128）急升15.13%，收報5.02元；第六是澳博控股（880）升6.96%，收報3.38元。此外，新濠國際（200）升逾8%，收報5.43元。



人民幣兌美元重挫，在岸人民幣昨日早盤曾跌穿7.23，內房股全線受壓。雅居樂（3383）挫7.31%，收報2.41元；龍湖（960）跌5.03%，收報20.75元；龍光（3380）挫6.38%，收報0.88元；此外，旭輝（884）債權人已同意撤回上周五的清盤呈請，股價仍瀉9.56%，收報1.23元。

賭牌敲定濠賭股急升



此外金融股當中，三大保險股沽壓嚴重，中國平安（2318）挫4.56%，收報41.85元；國壽（2628）跌4.1%，收報10.76元；友邦（1299）下滑3.02%，收報72.3元。科網股亦隨大市下跌，其中多隻創10日低，京東（9618）瀉4.33%，收報190.1元；嗶哩嗶哩（9626）跌3.63%，收報95.6元。



紅蟻資本投資經理李澤銘表示，股市在防疫政策收緊下壓力愈來愈大，繼而出現「被動放鬆」情況，市場情緒再次轉化，並憧憬政策會放鬆，料短期恒指在16500至18000點之間波動。

360數科暗盤微升



另外，來港第二上市的中國信貸科技平台360數科（3660）昨日暗盤表現「報捷」，於本地暗盤交易場最多收報50.6元，較定價50.03元升1.1%，每手50股帳面賺28.5元。