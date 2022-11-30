內地防疫傳鬆綁在望 恒指飆906點成交增

隔晚美股主要指數大跌，惟中概股逆勢上揚，港股高開260點，報17558點，其後升幅一度收窄，見全日低位17536點，但其後受市傳內地防疫限制放寬，尾市在衞健委稱疫情「應解盡解」刺激下，港股以全日高位收市，收報18204點，升906點，大市成交金額增至1667億元。



中證監公佈股權融資方面調整改善5項措施，以支持房地產行業渡過危機，其中包括恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市場上市政策及積極發揮私募股權投資基金作用等，內房及物管股急彈。

碧服升14%藍籌最佳



碧桂園（2007）彈4.5%，收報3.05元；龍湖（960）揚11.3%，收報23.1元；碧桂園服務（6098）急升13.66%，至19.3元，為表現最好的藍籌股；中海物業（2669）揚10.3%，收報8.85元。



拼多多第三季收入勝預期，帶動隔晚中概股逆市上揚，科網股延續升勢。嗶哩嗶哩（9626）經調整淨虧損17.7億元，增8.8%；淨虧損為17.1億元，收窄36%，績前漲13.6%，收報108.6元；阿里巴巴（9988）升9.1%，收報78.75元；騰訊（700）升5.9%，收報285.8元；美團（3690）揚11.5%，收報155.4元；百度（9888）彈近9%，收報98.15元；京東（9618）升近11%，收報210.8元。



內銀股及內險股亦造好，招商銀行（3968）升9.43%，報38.3元；青島銀行（3866）揚11.85%，報3.87元；中國平安（2318）升13%，報47.25元；中國人壽（2628）升8.18%，報11.64元。此外，中移動（941）逆市跌0.2%，收報51.5元，為昨日唯一下跌的藍籌股。

嗶哩經調整虧損擴大



華盛證券分析師聶振邦表示，有大量資金流入港股，並且成交額屬健康水平，料短期恒指上望近100天線即18500點有阻力，下試17500點有支持。