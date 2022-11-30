本月積金人均轉賺1.76萬

第八場三班一八○○米。此場除了隔晚大熱的「寶賢得得」是今季銳氣正盛，可挑剔的地方不多之外，其餘有此程近績支持的馬都有疑點。像「皇寶」、「安帥」、「多多勇駒」上仗是在極快步速賽事下後上包T，而最大疑點在...

2022-11-30