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本月積金人均轉賺1.76萬

2022-11-30 列印
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強積金經歷連續5個月負回報後，截至11月23日人均回報錄正回報。強積金顧問GUM公佈，11月強積金人均回報約1.76萬元，整體回報8.5%。GUM強積金三大指數中，股票基金指數升12.9%；混合資產基金指數升7.3%；固定收益基金指數升1.1%。

全部基金資產在11月均獲得回報，中港股票基金表現尤佳，香港股票基金11月回報升20.1%，為股票基金類別中資產值最高，美國股票基金則以2.9%升幅位居第二。混合資產基金類別中，資產值最高為股票比例在80%至100%的基金，回報升幅為9.9%；其次為股票比例在60%至80%，升幅為8.2%。
中港股票基金急升20%

不過以年初至今計，強積金回報累跌17.4%，人均虧損約4.49萬元。在上月GUM數據顯示，首10個月強積金累跌23.8%，人均勁蝕6.24萬元，是繼金融海嘯逾三成跌幅後第二差。
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