恒指11月暴漲3910點碧桂園飆逾1.6倍最勁

港股昨日低開63點後，曾跌152點見全日低位18052點，尾市內地媒體報道有關地方優化防疫政策，恒指升幅擴大，一度高見18645點，並以全日近高位收市，收報18597點，升392點，兩日升1300點，創9月21日以來收市新高。大市成交增至2220億元，創6個月成交額最多。分析指，港股未來仍有機會延續目前升勢。



單計11月，恒指暴漲3910點或26.6%。上月碧桂園（2007）勁飆168.75%；同系碧服（6098）亦升159.08%，是累計升幅逾倍股份。

內地優化疫控 尾市抽升



內地防疫政策優化，廣州多區解封，內需消費股及旅遊觀光股尾市上揚帶動大市，內地餐飲股亦延續上漲勢頭，海底撈（6862）急升15.5%，收報19.12元，為表現最好藍籌股；奈雪的茶（2150）暴漲17.1%，收報6.16元；九毛九（9922）急彈12.3%，至19.6元；呷哺呷哺（520）揚10.9%，收報7.63元；李寧（2331）升5.8%，收報61.25元。



據《金融時報》報道，中國邀請阿里巴巴（9988）及騰訊（700）協助設計晶片，以應對美國對中國晶片業的進一步制裁，兩者分別升1.5%及0.5%，收報79.9元及287.2元。花旗報告指，多間內地新能源車企於11月第四周單周銷售按周上升。A股汽車板塊上揚帶動港股車股跑出，吉利（175）升11%，收報11.38元；長汽（2333）漲9.1%，收報11.28元；小鵬（9868）急升16%，至33.65元；理想（2015）漲8.9%，收報78.05元；比亞迪（1211）揚5.2%，收報191.5元。

分析料反彈目標20000



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股昨日尾市出現明顯反彈，原因是廣州優化防控疫情措施，市場對內地整體經濟復甦有憧憬。他續指，昨日收市創次輪反彈新高，加上若從基本面來看，內地經濟活躍度有提升，而外圍通脹水平亦舒緩，因此港股未來仍有機會可以延續目前的升勢，料本輪恒指反彈目標為20000點。