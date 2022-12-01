陽光保險擬籌74億 每手入場費3257元

5隻新股齊於今日起招股，其中以民營保險服務商陽光保險（6963）集資規模最大，達74.2億元，每手500股入場費3257.5元。陽光保險擬全球發行逾11.5億股H股，當中一成在港公開發售，招股價介乎5.83元至6.45元。



另外，高視醫療（2407）擬發行1306.86萬股，一成在港公開發售，發售價為每股51.4元，集資最多6.72億元，每手100股，一手入場費約5191.81元。

花椒母企3636元入場



內地直播平台花椒母企花房集團（3611）計劃發行4600萬股，一成於香港作公開發售，集資最多1.66億元，招股價介乎2.8至3.6元，每手1000股，一手入場費3636.29元。



內地物聯網公司濠暻科技（2440）計劃發行3600萬股，一成在港作公開發售，招股價介乎2.73至3.28元，集資最多1.18億元，每手1000股，一手入場費3313.05元。



溫州牙科服務商美皓集團（1947）擬全球發售1.5億股股份，其中香港發售股份1500萬股，國際發售股份1.35億股，另有15%超額配股權，招股價介乎0.84至1元，集資淨額約8740萬元，每手5000股入場費約5050元。

力勤抽2手穩中1手



另一方面，將於今日掛牌的力勤資源（2245）暗盤輕微「潛水」，其於輝立暗盤收跌1.9%，報15.5元，每手帳面蝕60元。該股以接近招股價下限15.8元定價，集資淨額35.16億元人民幣，一手中籤率80%，抽2手可穩獲1手。加勤資源於香港公開發售共錄得13455人認購，超額認購0.47倍，國際發售部份則認購0.4倍。