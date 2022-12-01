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小鵬經調整虧損擴至22億

2022-12-01 列印
■小鵬汽車第三季收入按年升19.3%至68.2億元人民幣。
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小鵬汽車（9868）昨日於港股收市後公佈第三季業績，經調整虧損22.2億元（人民幣，下同），按年擴大49%；虧損擴至23.76億元，去年同期則蝕約15.95億元；期內收入68.2億元，按年升19.3%。期內，汽車交付量為29570輛，按年升15%，但按季減少14%，當中智能運動型轎車P7交付量為16776輛，按年減15%，智能家庭型轎車P5交付量為8703輛，增34.7倍。

小鵬董事長及首席執行官何小鵬表示，管理團隊近期對於增長戰略、產品和營運進行深入複盤思考，已經執行組織架構調整和部份戰略調整，有信心憑藉行業全面領先的智能化和電動化的技術，創造極具競爭力產品，並且吸引更大客戶群。
有信心提升銷量及售價

小鵬名譽副董事長兼總裁顧宏地表示，將會實施審慎成本管控，提升營運效率，通過多款新產品和新技術推出，有信心提升銷量和平均售價。
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