小鵬經調整虧損擴至22億

小鵬汽車（9868）昨日於港股收市後公佈第三季業績，經調整虧損22.2億元（人民幣，下同），按年擴大49%；虧損擴至23.76億元，去年同期則蝕約15.95億元；期內收入68.2億元，按年升19.3%。期內，汽車交付量為29570輛，按年升15%，但按季減少14%，當中智能運動型轎車P7交付量為16776輛，按年減15%，智能家庭型轎車P5交付量為8703輛，增34.7倍。



小鵬董事長及首席執行官何小鵬表示，管理團隊近期對於增長戰略、產品和營運進行深入複盤思考，已經執行組織架構調整和部份戰略調整，有信心憑藉行業全面領先的智能化和電動化的技術，創造極具競爭力產品，並且吸引更大客戶群。

有信心提升銷量及售價



小鵬名譽副董事長兼總裁顧宏地表示，將會實施審慎成本管控，提升營運效率，通過多款新產品和新技術推出，有信心提升銷量和平均售價。